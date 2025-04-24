Ceferin: 'Türk takımları finallere gitmeli'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'de yakın gelecekte düzenlenecek futbol organizasyonları için "Bu prestijli turnuvaların kusursuz bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdik." dedi.



UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan Ceferin, "2005 ve 2023'te unutulmaz UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, 2009'da UEFA Kupası ve 2019'da UEFA Süper Kupası ile Türkiye ve İstanbul, dünya standartlarındaki turnuvaları istikrarlı bir şekilde olağanüstü bir şekilde sunuyor." diye konuştu.



2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin yaklaştığını ve 2032'deki Avrupa Şampiyonası'nın da "ufukta" gözüktüğünü kaydeden Ceferin, şunları söyledi:



"Türkiye, küresel sporlarda önde gelen ev sahiplerinden biri olarak kendini kanıtlamak için daha fazla hırs ve bağlılık göstermeye devam ediyor. Çıta yüksekte. UEFA bu yolculukta sizi tam olarak destekliyor. Çok sayıda önemli organizasyon yaklaşırken, güçlü bir yerel temsil olması ve bu prestijli turnuvaların kusursuz bir şekilde sunulmasını sağlamak için İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdik."



"TÜRK KULÜPLERİ FİNALLERE GİTMELİ"



Gelecek için standartlar belirleneceğini ifade eden Ceferin, "Şimdi, bu etkinlikleri gerçekten olağanüstü kılmak için tüm deneyimlerimizi, uzmanlıklarımızı ve en iyi uygulamalarımızı bir araya getiriyoruz. Birlikte beklentileri karşılamakla kalmayıp, onları çok aşacağımızdan eminim." dedi.



Türk kulüplerinin İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek 2026'daki Avrupa Ligi finali ve 2027'deki Konferans Ligi finaline çıkmasını beklediğini kaydeden Ceferin, "Artık Türk kulüplerinin de finallere gitmesi gerekiyor. Belki 2026 ve 2027'deki turnuvalarda onları finallerde görebiliriz. Harika turnuvalar bekliyoruz. 2032 Avrupa Şampiyonası finalinin İtalya ve Türkiye arasında olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.



Ceferin, "Hükümetinize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TFF ile başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve bize verilen tüm desteğe derinden minnettarız." şeklinde konuştu.



