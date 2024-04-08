Cansu Taşkın kimdir, kaç yaşında ve eski hali nasıl? Cansu Taşkın sevgilisi Yılmaz Erdoğan ile görüntülendi!

'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır manken Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmiş ama iki taraf da konuya dair açıklama yapmamıştı.

Cansu Taşkın konuk olduğu bir YouTube programında sunucunun "Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığın haberleri doğru mu?" sorusuna verdiği yanıtla iddiaları doğruladı.