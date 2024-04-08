Cansu Taşkın kimdir, kaç yaşında ve eski hali nasıl? Cansu Taşkın sevgilisi Yılmaz Erdoğan ile görüntülendi!

'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır manken Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmiş ama iki taraf da konuya dair açıklama yapmamıştı.Cansu Taşkın konuk olduğu bir YouTube programında sunucunun "Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığın haberleri doğru mu?" sorusuna verdiği yanıtla iddiaları doğruladı."EVET, HABERLER DOĞRU"Cansu Taşkın, "Gerçek... Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet haberler doğru, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi? Benim için çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı.
CANSU TAŞKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
15 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Taşkın, besteci Metin Özülkü'nün yeğenidir.
16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başlayan Taşkın, ilk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazanmıştır.
Birçok modacı ile model olarak çalışan Taşkın, "Modelliğe İtalya'nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim" demiş Türkiye'de birçok defileye çıkmıştır.
CANSU TAŞKIN ESTETİKSİZ VE ESKİ HALİ
Filmleri ve Dizileri :
2016 - Cennet Yolu (Video)
2015 - Bambaşka (Sinema Filmi)
2013 - Qüfür (Fatma) (Sinema Filmi)
2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (TV Dizisi)
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