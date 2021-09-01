Caner Erkin ve Trabzonspor için açıklama

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in menajerinden Trabzonspor iddiaları üzerine açıklama geldi.

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Caner Erkin ve Trabzonspor için açıklama
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01 Eylül 2021 16:34
Transfelerini %95 tamamlayan Trabzonspor'da sol bek mevkiisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve tek başına çalışmalarını sürdüren Caner ile Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti.

Son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bordo Mavili kulüp yöneticileri de girişim iddialarını doğrulamadı.

Kaynak: Haber61


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