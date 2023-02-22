Çam ağaç kökleri evin temeline zarar verir mi? 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ağaçlar, çevrede gölge, rüzgâr koruması, su filtreleme ve manzaraya güzellik sağlama yetenekleri nedeniyle değerlenir. Ağaçlar ne kadar harika olsa da, bazen köklerinin neden olduğu ciddi hasar o kadar harika değildir. Kötü planlama, belirli bir noktaya dikmek için yanlış ağaç türünü seçmek ciddi sorunlardan biridir.Ağaç köklerinin çok yavaş büyümesi gerçeğine rağmen, içinde veya yakınında büyüdükleri her şeye muazzam miktarda baskı uygularlar. Ebedi su ve besin arayışı içinde toprakta hareket ederken, etraflarındaki toprağı yerinden oynatırlar. Kurak iklimlerde gevşek, kuru toprak yer değiştirir ve yapısal bir yükü desteklemede verimsiz hale gelirken, killi topraklar daha sıkı bir şekilde sıkışır. Köklerin kendileri binalara ve temellere doğrudan zarar verme yeteneğine sahip olmasa da, giderek daha fazla toprak yer değiştirmesi, binanın üzerinde bulunduğu toprağın bütünlüğünü ve destekleyici yapısını tehlikeye atabilir. Toprak hareket ederse, üzerinde oturan da hareket eder. Zamanla bozulan eski yapı malzemeleri, geniş ağaç kök sistemleri tarafından yer değiştiren toprak hareket ettikçe yükselebilir veya çökebilir.Binaların yakınında hızlı büyüyen ağaçlar, aktif ağaç kökleri toprağı kurutarak farklı toprak büzülmesine neden olduğunda eşitsiz yerleşime neden olabilir. Küçülen killer, özellikle sığ temellerde taşıma kapasitesini etkiler ve binada harekete neden olur.Binalara çok yakın dikilmiş ağaçların kökleri genelde, temeli tahrip edecek yeterli basınç oluşturamaz. Ancak çok ince kökler su bulmak için betonarme olmayan temellerdeki çatlaklara veya küçük deliklere işleyebilir. Ağaç köklerinin en bariz ve kötü etkisi temel duvarları arasına toprak doldurulmuş yapılarda görülür.Çam ağacının dikimi sonbaharda olmamalıdır. İlkbaharda dikilmesi çam ağacı için daha da verimlidir. Ancak sonbahar ayında da dikim olabilir. Toprağın ortalama sıcaklığı 4-5 derece olduğundan ilkbahar ayının başlangıç dönemlerinde de çam ağacı dikimi yapabilirsiniz.Yüksekliği değişkendir, ancak 10 metreyi kolayca aşabilirve kökleri her yönde birkaç metre uzanır."Ocağına incir ağacı dikmek" diye bir atasözü olduğunu hatırlatan Akbıyık, "İncirin saçak ve kılcal kökleri yana doğru gideceğinden binaların temellerine zarar verebilir. Hatta kanalizasyonları çatlatıp, içine girerek tıkayabilir. Güçlü kökler zamanla, alttan yaptığı basınçla betonu bile yerinden oynatabilir.Sonbahardaki hava koşulları, don ve sert donlar ulaşmadan önce, yeni bitki ve ağaçlar dikmek için idealdir. Sonbaharda bir bitkiyi ya da ağacı yuvasına koyarken yaşanacak "nakil şoku" daha azdır.