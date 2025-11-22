Cagliari ile Genoa gol düellosunda yenişemedi

İtalya Serie A 12. hafta maçında Cagliari sahasında Genoa'yı ağırladı.

Unipol Domus'ta oynanan maç 3-3 berabere bitti.

Cagliari'nin golleri Gennaro Borrelli (2) ve Sebastiano Esposito'dan geldi. Genoa'nın gollerini ise Vitinha, Leo Skiri Ostigard ve Aaron Martin attı. Genoa'da Brooke Norton-Cuffy ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Cagliari 11 puan olurken, Genoa 8 puan oldu. Ligin sonraki maçında Cagliari deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. Genoa ise Verona'yı konuk edecek.