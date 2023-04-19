Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ekonomik sıkıntılar çeken ve transfer tahtası kapalı olan Kayserispor'da mevcut durumun artık sıkıntılara sebep olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, yalnız kaldığını söyledi.



Maç sonrası konuşan Çağdaş Atan "Ben ve oyuncularım Yavaş yavaş kırılgan bir yapıya doğru gitmeye başladık. Kayserispor sürdürülebilir halden uzaklaşmaya başladı. Sezon sonu transfer açılacak mı, ayrılan oyuncular... Biraz yalnızlık hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Çağdaş Atan, "Oyunun sonlarında maçı böyle bitirmek için resmen savaştık. Rakibe çok pozisyon vermedik." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, öncelikle geçen hafta ağır mağlubiyet almış iki takımın mücadelesi olduğunu söyledi.



Spor kamuoyundan sergilenen oyun için özür dileyen Atan, "Çünkü biz böyle oynamaya alıştırmadık insanları. Özellikle içeride. Çok coşkulu oynayan, çok pozisyona giren, rakibini hep geriye ittiren, hem geçiş hem de pas oyununu iyi oynayabilen bir görüntü veriyorduk şimdiye kadar. Maalesef bugün bunu veremedik. Kolay mı? Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine bence hiç kolay değil. Oyunun sonlarında maçı böyle bitirmek için resmen savaştık. Rakibe çok pozisyon vermedik. Biz de çok pozisyona giremedik ama Bilal 2 tane çok kritik pozisyon kurtardı. Onu tebrik ediyorum buradan." diye konuştu.



Taraftarla, şehirle birleşip, çok güzel bir hikaye yazdıklarını belirten Atan, şunları kaydetti:



"Yazmaya da devam edebiliriz aslında ama biraz, nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum, mental yorgunluğa, yalnızlığa doğru gitmeye başladık takım olarak. Son 10 yılın 9'unu düşme potasında, çok büyük transferler, çok fazla sayıda transfer yaparak kapatan Kayserispor, şu an birçok oyuncusunu kaybetmesine, iki dönem transfer yasağına rağmen ligin zirvesine çok yakın. Kazanabilseydik belki de bugün 5'inci bitirecektik ama oyuncularımın biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bir ara sürdürülebilir bir yapıya doğru gideceğimize dair umutlarımız artmıştı ama şu an sağ olsun başkanımız inanılmaz çalışıyor. Çok fazla mesai harcıyor ama biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim. Açık ve net. Son olarak, futbolla ilgili futbol kamuoyundan böyle iç açıcı olmayan bir oyun oynadığımız için özür diliyorum."





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