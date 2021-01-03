Süper Lig'de Çaykur Rizepor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Çaykur Rizespor'un golünü 5. dakikada Milan Skoda kaydetti. Karadeniz ekibinin 34 yaşındaki Çekyalı ismi Skoda, son 5 lig maçında 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Gençlerbirliği'nin tek golü 64. dakikada Soner Dikmen'den geldi. Soner Dikmen, Başkent ekibinde ilk kez gol sevinci yaşadı.



Evindeki 2 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 16 puana ulaştı.



Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Hatayspor'u ağırlayacak.



BERAT ÖZDEMİR OYNAMADI



Adı Trabzonspor ile anılan Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise, "Berat Özdemir'in test sonuçlarında sıkıntılar var" ifadelerini kullandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert ortasında, defans oyuncusundan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

6. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Soner Dikmen'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

8. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ taraftan iki kişiyi çalımlayan Moruziuk'un ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, savunma topa ayak koydu. Skoda önünde kalan meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ taraftan Moruziuk'un defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Skoda'nın caza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Nordfeldt, ayakları ile yatarak topu çelmeyi başardı.

32. dakikada sağdanSkoda'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte Tunay Torun şutunu çekerken, filelere gitmekte olan topu defansta Arda Kızıldağ kornere çeldi.

37. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



