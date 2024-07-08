BYD Türkiye Fiyat Listesi 2024

Çinli elektrikli otomobil firması BYD, Türkiye pazarına çıktı. Herkesin merakla konu ise otomobilin özellikleri ve fiyatı. Peki, BYD Fiyat Listesi Güncel 2024 ! BYD Atto 3 Seal Tang Modelleri Fiyatı? İşte detaylar…

Çinli elektrikli otomobil firması BYD, Türkiye pazarına çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın en fazla otomobil üreten firması olan BYD'nin Türkiye'ye getireceği modeller arasında BYD Tang, BYD Han, BYD Atto3 ve BYD Seal bulunuyor. Özellikle BYD ATTO 3 modeli, 420 km menzil, 150 kW güç, ve 7.3 saniyede 0-100 km/h hızlanma gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

BYD Seagull Çin'de 11 bin dolara satılacak olan araç 30 kw batarya ile 300 km menzil sunacak. Şehir kullanımı için ideal olan bu aracın bataryaları hızlı şarjla 240 TL, ev şarjıyla 60-70 TL'ye doluyor. Hızlı şarjla 100 km'de 80 TL, ev şarjıyla 20 TL yakıyor. 11 bin dolar fiyatına ek ÖTV ve KDV eklenmesiyle 500-600 bin TL civarında satılması ön görülüyor. Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. BYD Atto 3'ün Türkiye'deki fiyatı hakkında net bir bilgi henüz yok. Ancak BYD Atto'nun Avrupa fiyatlarına göre Türkiye'de yaklaşık olarak 1.740.000 TL civarında. Bu fiyat, elektrikli otomobil kategorisinde yer alan diğer modellere kıyasla oldukça makul bir seviye.

BYD'nin yılın son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Otomobillerin bataryaları hızlı şarjla 240 TL, ev şarjıyla 60-70 TL'ye doluyor. BYD Atto 3 modelinin Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulması açıklanırken, BYD Seal modelinin ise 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye pazarına girdi.

Ön ve arkada özgün bir tasarıma sahip olan BYD ATTO 3, markanın 'Ejderha Yüzü' olarak adlandırdığı tasarım dili göze çarpıyor. Bir ejderhanın yüzüne atıfta bulunan BYD ATTO 3'ün arka tasarımında ise otomobilin genişliği boyunca uzanan stop lambaları yer alıyor.

BYD ATTO 3 Teknik Özellikleri



Menzil (km) 420 (WLTP Karma)



0-100 km/s Hızlanma Süresi 7.3



Maksimum Hız (km/s) 160



Maksimum Güç (kW) 150



Jant 18"



Batarya Tipi BYD Blade Batarya (LFP)



* WLTP normuna göre Elektrik Tüketimi (ortalama): 15.6 kWsa/100km, CO2 Emisyonu (ortalama): 0 g/km'dir



Gerçek koşullarda gerçek enerji tüketimi, sürüş tarzına, rotanın niteliğine, dış sıcaklığa, ısıtma ve klima kullanımına ve varsa ilave ağırlığa bağlı olarak değişir. Enerji tüketimi AB 2017/1151 ve (AB) 2018/858 esas alınarak belirlenmiştir.

150kW 60.48kWh Design

Tavsiye Edilen Mayıs Ayı Liste Fiyatı: 1.790.000 TL

Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Takas Kampanyalı Fiyatı: 1.740.000 TL

Ekonomik: Enerji Verimliliği, Düşük Yakıt Tüketimi

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobilini üreten BYD'den, 16 yıllık deneyimin sonucu BYD Super DM Teknolojisi, yüksek düzeyde enerji verimliliği sağlamak ve daha düşük yakıt tüketimi sunmak üzere geliştirilmiştir, bu da çevre bilincine sahip tüketiciler için kullanışlı bir düşük karbon seçeneği sunar. Xiaoyun 1.5 L Benzinli Motor, %43,04'lük oranda sektör lideri termal verimlilik üretir. %97 oranında verimli olağanüstü güçlü elektrik motoru, ekonomik bir performans sağlar ve %100 elektrikli sürüş menzili 80 km'ye kadar ulaşır. Hibrit kullanımda 1.000 km'den fazla, güven veren, uzun menzil sunar.

BYD SEAL U DM-i'ın okyanustan ilham alan tasarımı kristal vites kolunda da kendini gösteriyor. Şık tasarımının yanında vites kolunun etrafında yer alan ana işlev düğmeleri de size kolay bir kontrol imkanı sunuyor.

BYD Super DM teknolojisi diğer şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojilerinden oldukça farklıdır. BYD'nin Super DM teknolojisi elektrik tabanlı bir hibrit sistemdir. Bu hibrit sistem, yüksek güçlü elektrikli motoru ve büyük kapasiteli güç bataryası sayesinde ana güç kaynağı olarak elektriği kullanır. Benzinli motor sadece performansa destek içindir. Bu yenilikçi sistem yakıt ve enerji verimliliğine odaklanır, farklı sürüş senaryolarına kolayca adapte olur.

BYD Seal UDM Titanyum Gri Tavsiye edilen liste fiyatı 2.340. 000 TL

Lansmana özel tavsiye edilen satış fiyatı 2.090. 000 TL