Bülent Uygun'dan Ampute Milli Takımı'na ziyaret

Milli maçlar arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalya'da kamp yapan Ampute futbol milli takımını ziyaret etti. Uygun, ziyaret sırasında futbolcularla birlikte asker selamı verdi.



Serik İlçesi Belek Turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için kampa giren Ampute futbol milli takımını antrenman sırasında Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun ve ekibi ziyaret ederek takıma moral verdi.



Teknik Direktör Bülent Uygun, Onlar tabiki Türk milletinin kahramanları diyerek Osman Çakmak hocanın antrenörlük hayat hikayesine kendisiyle birlikte başladığını söyledi.



Osman çakmak için vatanı uğruna bir bacağını feda ettiğini dile getiren Uygun, " Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan bir kahramandır. Sonrasında bütün engelleri ortadan kaldırmak adına esaretini yıkarak cesareti ile bugün bize Avrupa şampiyonluğunu ve onunla beraber dünya ikinciliğini kazandırmış bir kaptanımızdır. Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Şimdi kendisi Ampute Milli Takımının hocasıdır. Onun gelişmesinde her türlü desteğe hazırım. İnanıyorum ki teknik direktör olarak tüm engellilerin esaretini kırarak cesareti ile kendisi teknik direktörü olduğu milli takımın dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan ederek tüm dünyadaki engelsiz bir hayatı ne kadar engel olursa olsun nasıl başarı elde edebileceğini gösterecektir. Allah onların yar ve yardımcıları olsun" dedi.



Ampute milli takımı teknik direktörü Osman Çakmak ise, Şırnak Besta'da vatani görevini yaptığı sırada dağda mücadele ederken kendilerini unutmayıp asker selamı veren Bülent Uygun'a öncelikle teşekkür etti.



O dönemde Uygun'un milli takımda ve Fenerbahçe de futbol oynadığını belirten Çakmak, "Daha sonra Trabzon spora gitti. O zaman bizleri çok mutlu ediyordu. Biz Bülent hocamla sürekli istişare halindeydik. Antrenör olmak için karar verdiğimde eğitimimi Bülent hocamdan almam bana çok büyük artı katacaktı. Ampute futbolda söylemiş olduğum bir cümle vardı. 2012 yılında şu cümleyi kullanmıştım. Gün gelecek ampute futbol bizden sorulacak diye. Hocamızın manevi amcası olan federasyon başkanımız Arif Ümit Öztürk aynı zamanda Dünya Federasyon Başkanı oldu. Bizde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduk. Artık o yolda ilerliyoruz. Bizim için en önemli olan şey bireysel anlamda yeteneklerimiz vardı. Hocamız sayesinde takım baskısı, kademesi, dengesi, oyun felsefesi, oyun görüşü ile birlikte çok iyi bir takım olduk. Bu konuda hocama çok teşekkür ediyorum. Ben eğitime devam ediyorum. Hocam nasıl kendisini geliştirdi ise bize de her cümlesinde kendinizi geliştirin ve yenileyin diyor." dedi.



Ampute milli takım oyuncularına konuşan Uygun, futbolculara Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği için teşekkür etti. Daha iyi başarılar elde etmeleri temennisinde bulundu.



Bülent Uygun ziyaret sırasında yanında getirdiği oğlu teknik direktör Osman Çakmak ve futbolcular top imzaladılar. Çakmak imzalı topu Uygun'un oğluna hediye etti.



Antrenman sonunda futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Uygun ve futbolcular hep birlikte asker selamı verdi.



Öte yandan Serik Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen'de millim takım kampını ziyaret ederek. Teknik direktör Osman çakmak ve teknik heyet ve bazı futbolculara üzerlerinde isimleri yazılı el yazısı hat sanatı hediye etti.