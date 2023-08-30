Bucks, TyTy Washington Jr.'ı kadrosuna kattı

Milwaukee Bucks, TyTy Washington Jr. ile iki yönlü bir anlaşma imzalamayı kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bucks, TyTy Washington Jr.'ı kadrosuna kattı
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30 Ağustos 2023 15:09
Milwaukee Bucks, TyTy Washington Jr. ile iki yönlü bir anlaşma imzalamayı kabul etti.

Washington, 2022 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 29. sırada seçilmiş ve çaylak yılında 31 maçta forma giyerek 4.7 sayı, 1.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Rockets'ın maaş boşluğu yaratmak için takasladığı genç oyuncu, bu ay Oklahoma City Thunder tarafından serbest bırakılmıştı.

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