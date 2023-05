Milwaukee Bucks'ın başantrenör Mike Budenholzer'ın takımdaki geleceği ile ilgili kararını "önümüzdeki haftalarda" vereceği bildirildi.



Kısa bir süre önce YouTube'daki Through The Wire programında Bucks'ın sezona hayal kırıklığı yaratan bir şekilde veda edişi ve yaklaşmakta olan yaz dönemindeki yeniden yapılanma durumu tartışılırken, The Athletic'ten Shams Charania, Bucks'ın Budenholzer'ın takımdaki konumuyla ilgili olarak "önümüzdeki haftalarda" bir karara varacağını belirtti:



"Bu takım, şu anda ciddi bir yol ayrımında ve bence ilk bakılması gereken yer, koçluk ekibi. Hızlı bir karar vereceklerini sanmıyorum ama önümüzdeki haftalarda Mike Budenholzer'ın geleceği hakkında bir karara varılacak."



Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Budenholzer, 2018-19 sezonundan bu yana Milwaukee'nin başında bulunuyor. O zamandan beri, son beş yılda başka hiçbir takım normal sezon rekoru ve galibiyet yüzdesi açısından daha iyi bir iş çıkarmamıştı (271-120 – %693 galibiyet oranı).



Budenholzer'ın, Bucks'ın Miami Heat'e karşı oynadığı ilk tur serisinin ortasında kardeşini bir araba kazasında kaybettiği bildirilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ