Bucaspor 1928'de Sait Karafırtınalar dümende

Son olarak 1'inci Lig ekibi Boluspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, yeniden sarı-lacivertlilere geldiği için mutlu olduğunu ve zirve yarışını hiçbir zaman bırakmayacaklarını söyledi.



Daha önce Bcuaspor'da uzun yıllar futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak çalışan Karafırtınalar'ın yardımcılıklarını Murat Karakoç, Tarkan Yaran, Ertuğrul Dağaltın, Yahya Yılmaz ve Ahmet Yiğit yapacak. Bucaspor 1928'de Sait Karafırtınalar pazar günü deplasmanda oynananacak Kırşehir FK müsabakasıyla ilk maçına çıkacak.



ERHAN VE SADIK İMZALADI



Deprem felaketi nedeniyle 2 kez uzatılan ara transfer döneminde kadrosunu takviye çalışmalarını da sürdüren Bucaspor 1928, daha önce anlaştığı Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Erhan Kartal'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Buca, deprem nedeniyle bu sezon Süper Lig'den çekilen Atakaş Hataysporlu Sadık Baş'ı da kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Bucaspor 1928'de forma giyecek.





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