Denver Nuggets guardı Bruce Brown, bu yaz Denver'da kalmak istediğini söyledi.



Brown, kendisine yaklaşan serbest oyuncu dönemi hakkında gelen soruya, Nuggets'ta kalmak istediğini belirterek yanıt verdi:



"Kalmak istiyorum. Şuraya bir bakın. Finalleri kazandık ve kutlama yapıyoruz. NBA'e gelme sebebiniz tam da budur, en üst düzeyde kazanmak. Takımla uyumum mükemmel. Ve her şey para değildir. Para zaten gelir. Yani işin o kısmını şu anda düşünmüyorum."



Kontratında gelecek sezon için 6.8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunan Brown, bu opsiyonu kullanmazsa Nuggets'tan en fazla 7,8 milyon dolarlık bir teklif alabilecek.



Brown, 2023 playofflarında forma giydiği 20 maçta 12.0 sayı, 4.0 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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