Boylen, "ucuz" olduğu için Bulls'da tutulabilir!

Chicago Bulls'un, Reinsdorf ailesinin finansal kaygıları nedeniyle Jim Boylen'ı 2020-21 sezonunda da başantrenör olarak tutma ihtimalinin arttığı belirtildi.



Kaynakların Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'e yaptığı açıklamaya göre, genel menajer yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley, daha önce arka kanallardan Ime Udoka ve Adrian Griffin gibi potansiyel adaylara ulaşmaya başlamışlardı. Karnisovas ve Eversley, önemli Bulls oyuncularından Boylen hakkında bazı olumsuz geri bildirimler almıştı.



Bulls 3.2 milyar dolar değerinde ve Boylen, 1.6 milyon dolarlık maaşı ile, NBA'in en düşük ücretli koçlarından biri.



Bir kaynak, Boylen'ın işini koruyacağından emin olduğunu ve Bulls için doğru koç olduğunu kanıtlayacağına inandığını ekledi.



