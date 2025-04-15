Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 16:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 16:27

Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Borussia Dortmund - Barcelona TRT 1 Tabii izle şifresiz | Borussia Dortmund - Barcelona maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Borussia Dortmund - Barcelona maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Borussia Dortmund - Barcelona maçı canlı yayın izleme detayları...

Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Barcelona ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund–Barcelona rövanş mücadelesi, 15 Nisan Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

Raphinha'nın 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Robert Lewandowski'nin 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Barcelona, 66. dakikada Polonyalı yıldızı Lewandowski'yle bir gol daha bulurken, 77. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj elde etti.

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