Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Çarşamba Borsa açık mı?

Borsa İstanbul (BİST), 28 Ekim tarihinde çalışma saatlerine dair resmi açıklamada bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla borsada işlem yapılamayacak, bu nedenle işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, 30 Ekim tarihinde işlemlerine devam edebilecekler.

28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumları, kargo hizmetleri, sağlık ocakları, bankalar ve noterler gibi birçok kurum yarım gün çalışacak. Pay piyasaları, 28 Ekim'de saat 12.40'a kadar açık olacak. 28 Ekim'de yapılan işlemlerin takası ise 30 Ekim'de gerçekleşecek. Ayrıca, 25 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde yapılan işlemlerin takası ise 31 Ekim'e ertelenecek.

Evet, 28 Ekim'de Borsa İstanbul'da işlemler yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Pay piyasasında 28 Ekim sabah 09.40'ta açılış gerçekleşecek. Sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 arasında yapılacak ve kapanış seansı ise 12.30-12.40 arasında olacak. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) da 28 Ekim'de saat 09.30'da açılacak ve işlemler 12.40'a kadar devam edecek. Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim günü saat 11.30'a kadar ileri valörlü işlemler yapılabilecek.

2024 yılı itibarıyla Borsa İstanbul'un günlük çalışma saatleri, sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasındadır. Sürekli işlem seanslarının ardından, 18.01'e kadar tek fiyat marjı yayınlanır. 18.05'e kadar yeni emirler alınabilir ve mevcut emirlerde değişiklik yapılabilir veya iptali mümkündür. Kapanış fiyatlarıyla yapılan işlemler ise 18.08 ile 18.10 arasında gerçekleşir.