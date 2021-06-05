2. Lig'de yeni sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak isteyen Bodrumspor, Süper Lig patentli bir çok yıldız futbolcuyu yakın takibe aldı.



Yeşil-beyazlı ekibin listesinde Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz, eski milli fubolcu Olcay Şahan, Altay'dan Deniz Kadah ve Yekta Kurtuluş ile Hekimoğlu Trabzon'dan Burhan Eşer'in olduğu öğrenildi.



Bodrumspor yönetiminin, son olarak 1. Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor'da görev yapan 35 yaşındaki Mehmet Akyüz ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deneyimli oyuncu geçen sezon 1. Lig'de 23 maçta 9 gol kaydetmişti.



GÖRÜŞMELERE START VERİLDİ



Yeşil-beyazlı yönetimin, geçen sezon Birinci Lig Play-Off finalinde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Altay'dan forvet Deniz Kadah ve orta saha Yekta Kurtuluş'a da kanca attı. Kurmayların bu iki oyuncuyla, İzmir'de bir toplantı yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Bodrumspor'un hedefindeki bir diğer isim ise Burhan Eşer. Geçen sezon 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da 32 maçta 19 gol atıp 8 asist yapan 36 yaşındaki oyuncunun transferindeki tek engel ise kulübüyle sözleşmesinin devam etmesi. Son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Olcay Şahan'ı da görüşmek için Bodrumspor yönteminin, Bodrum'a davet ettiği öğrenildi.



34 yaşındaki Olcay Şahan kariyerinde görev yaptığı 533 maçta rakip fileleri 90 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, 76 golünde pasını verdi. Almanya doğumlu deneyimli oyuncu Türkiye'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'da forma giydi. Olcay Şahan, 29 kez A Milli Takım da görev yaptı iki kez fileleri havalandırdı.



ÖZTÜRK AİLESİ DÜĞMEYE BASTI



Geçen sezon lige kötü başlayan ve düşme hattında bulanan Bodrumspor'un devre arasında hisselerinin yüzde 60'ına Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk ve babası Fikret Öztürk almıştı. Öztürk ailesinin kulüpte hisse almasından sonra yapılan takviyeler sonrası yeşil-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olmuştu. Son haftalarda alınan talihsiz sonuçların ardından Play- Off'un dışında kalındı Bodrumspor'u üst liglere çıkarmayı hedefleyen Öztürk ailesi yeni sezonda deneyimli futbolculardan bir kadro kurarak 1. Lig'e çıkmayı planlıyor.



