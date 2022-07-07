Bodrumspor'dan Jahovic hamlesi!

Bodrumspor golcü transferinde Süper Lig'den küme düşen Göztepe ile sözleşmesi sona eren Adis Jahovic ile ilgilenmeye başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin sözleşme yenilemediği futbolcuyla ilk görüşmeleri yapan sarı-siyahlılar, golcü oyuncuya maddi şartların oluşması halinde imza attırmaya çalışıyor.



Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya da 35 yaşındaki Adis Jahovic ile ilgilendiklerini doğruladı.



Bu arada Bodrum İlçe Stadı'nı passolig ve VAR sistemine uygun hale getirmeye çalışan Bodrum ekibi, hazırlıkların yeni sezona yetişmemesi halinde 1-2 iç saha maçını İzmir Doğanlar Stadı'nda oynayacak.





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