Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 16:23

Blackpink Dağıldı mı? 2025

Güney Kore'nin popüler kız grubu Blackpink, son dönemlerde üyelerinin bireysel çalışmalarıyla gündeme geliyor. Bu durum, grubun dağılacağına dair spekülasyonlara yol açıyor. Peki, Blackpink gerçekten dağıldı mı?

Blackpink Dağıldı mı? 2025
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Blackpink'in ajansı YG Entertainment, bu iddialara resmi bir açıklama ile cevap verdi. Açıklamada, grubun şu anda aktif bir şekilde promosyon yapmadığı ve üyelerin bireysel projelerine odaklandığı belirtildi.

Ancak bu durumun kalıcı bir dağılma anlamına gelmediği vurgulandı. YG Entertainment, gelecekte Blackpink olarak tekrar bir araya geleceklerini ve yeni müzikler yayınlayacaklarını açıkladı.

Bireysel Çalışmalar Devam Ediyor

Grup üyeleri Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa, son zamanlarda solo çalışmalarına ağırlık veriyorlar.

Jisoo, oyunculuk kariyerine odaklanıyor ve "Snowdrop" dizisinde başrol oynadı.

Jennie, 2023'te "SOLO"dan sonra ilk single'ı "Kill This Love"ı yayınladı.

Rosé, ilk solo albümü "-R-"yi 2021'de piyasaya sürdü.

Lisa, "Lalisa" ve "Money" adlı solo şarkılarıyla global bir başarı yakaladı.
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