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Bjorkgren'in, Pacers'ta geleceği "belirsiz" durumda

Indiana Pacers'ın başantrenörü Nate Bjorkgren'in takımla geleceğinin "belirsiz" durumda olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın başantrenörü Nate Bjorkgren'in takımla geleceğinin "belirsiz" durumda olduğu iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, şu anda Doğu Konferansı'nda 30-34'lük bir dereceyle dokuzuncu sırada yer alan ekibin koçu Bjorkgren'in, "soyunma odasındaki kilit oyuncularla ilişkileri konusunda yapması gereken çok iş" olduğunu belirtti.

Wojnarowski ayrıca, takım personeli ile sorunlar yaşadığı da belirtilen Bjorkgren'in, "şimdiye kadar organizasyon içinde bu sorunları ele almaya istekli olduğunu" da dile getirdi.

Pacers, eski koç Nate McMillan ile geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı.


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