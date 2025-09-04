A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu.Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 3-2 kazandı.Karşılaşmada galibiyeti getiren gollerimiz 3. dakikadave 41 ile 52. dakikalardakaydetti.Gürcistan'nın gollerini ise 63. dakikadave 90+8. dakikadakaydetti.Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü., bu kart ile birlikte ikinci hafta oynayacağımız İspanya mücadelesinde cezalı duruma düştü.Bu sonuçla birlikte milliler 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubuna galibiyetle başladı.A Milliler, 2. maçında İspanya'yı 7 Eylül Pazar günü Konya'da konuk edecek.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.Vincenzo Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül ise maç kadrosunda yer almadı.A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.Milli Takımımız, karşılaşmanın 3. dakikasında Arda Güler'in soldan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşuyla öne geçti.Mücadelenin 41. dakikasında kazandığımız serbest vuruşta Arda penaltı noktasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Mert Müldür önüne aldı. Mert'in çabasının ardından ardından Kerem Aktürkoğlu topu önüne alıp penaltı noktasının solundan sağ ayağının içiyle uzak köşeyle vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.Karşılaşmanın 52. dakikasında sağ kanattan Yunus Akgün ile gelişen atakta Yunus sağdan topu içerde boş olan Kerem'e çevirdi. Kerem müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 63. dakikasında Gürcistan atağında Mekvabishvili penaltı noktasının sağından uzak köşeye vurdu, top direkten döndü. Penaltı noktasına doğru seken topu Davitashvili ağlarla buluşturdu.Karşılaşmaya 67. dakikada giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada Kochorashvili'nin bileğine bastığı pozisyonun ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Barış Alper, İspanya karşılaşmasında cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yüklenen Gürcistan, savunmanın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Kvaratskhelia'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi.3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ayak içiyle şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.Mücadelenin ilk yarısı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.