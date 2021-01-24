Beşiktaş'tan Mensah için 3'lü teklif!

Beşiktaş'ta Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan Bernard Mensah'ın bonservisini almak için Kayserispor'a teklif yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Mensah için 3'lü teklif!
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24 Ocak 2021 12:04
Beşiktaş'ta Bernard Mensah harekatı başladı.

Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan Bernard Mensah'ın bonservisini almak için Kayserispor'a teklif yaptı.

Daha önce 2.5 milyon euro'ya bonservisinin alınması konusunda prensip anlaşmasına varılan Ganalı oyuncu için bu kez siyah-beyazlı yönetim Kayserispor'a, Isimat-Mirin, Lens ve Douglas'ı beraber önerdi. Bu oyuncuların üçünün de maaşlarının bir kısmının da ödenmesi teklif edildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na, "Bu konuda anlaşacağımıza inanıyorum" diyerek farklı teklifleri de değerlendirmeye alabileceklerini ifade ettiği öğrenildi.



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