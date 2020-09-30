Beşiktaş'ta Lens idmana noter çağırdı

Jeremain Lens'in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu yazıldı

Beşiktaş'ta Lens idmana noter çağırdı
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30 Eylül 2020 10:38
Beşiktaş'ta etkisiz performansı ve 2.2 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmemesi sonrasında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

Fanatik Gazetesi'inde yer alan habere göre; Ancak yönetim, olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti. Bu gelişme sonrasında Lens'in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda gündeme dair açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Takımın en önemli adamı kim? Atiba... 37 yaşında Atiba'yla bir sezon çıkaramazsın. Beşiktaş'ın yükünü taşıyamaz. Elneny ve Burak gitti yerlerine kim alındı? Lens'i aldıklarında neden alındı demedik mi? Lens'in aldığı her kuruş haram değil mi?"



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