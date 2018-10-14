Beşiktaş'ta hedef 5 maçta 15 puan!

ligdeki yol haritasını belirledi... Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah- Beyazlılar önce Galatasaray ile 2 Aralık'ta oynanacak derbiye kadar yapacakları 5 karşılaşmayı galip bitirmek ardından da ezeli rakiplerini devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.Kartal Galatasaray ile oynayacağı dev maça kadar sırasıyla Göztepe (D), Ç.Rize, Başakşehir (D), Sivasspor ve Ankaragücü (D) ile karşılaşacak. Tek hedef bu maçlarda 15 puan almak.Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maçı da galip bitirerek hem farkını ortaya koymayı hem de bu sezon ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.Beşiktaş'ta dün U21 takımı ile yapılan antrenman maçında teknik direktör Şenol Güneş'in "Neden hep zoru seçiyorsun?" uyarısına el kol hareketleriyle cevap veren Gökhan Töre, bunun üzerine oyundan alındı. Töre, oyundan çıkarken de Güneş'e tepki gösterdi.