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Beşiktaş'ta hedef 5 maçta 15 puan!

Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş; Göztepe, Rize, Başakşehir, Sivas ve A.Gücü maçlarını kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Kartal ardından G.Saray'ı da devirerek gövde gösterisi yampayı planlıyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta hedef 5 maçta 15 puan!
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14 Ekim 2018 06:55
Beşiktaş ligdeki yol haritasını belirledi... Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah- Beyazlılar önce Galatasaray ile 2 Aralık'ta oynanacak derbiye kadar yapacakları 5 karşılaşmayı galip bitirmek ardından da ezeli rakiplerini devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

3 MAÇ DEPLASMANDA

Kartal Galatasaray ile oynayacağı dev maça kadar sırasıyla Göztepe (D), Ç.Rize, Başakşehir (D), Sivasspor ve Ankaragücü (D) ile karşılaşacak. Tek hedef bu maçlarda 15 puan almak.

DERBİDE HEDEF 3 PUAN

Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maçı da galip bitirerek hem farkını ortaya koymayı hem de bu sezon ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

İDMANDA GERİLİM

Beşiktaş'ta dün U21 takımı ile yapılan antrenman maçında teknik direktör Şenol Güneş'in "Neden hep zoru seçiyorsun?" uyarısına el kol hareketleriyle cevap veren Gökhan Töre, bunun üzerine oyundan alındı. Töre, oyundan çıkarken de Güneş'e tepki gösterdi.

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