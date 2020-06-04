Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine düşünülen 21'lik sağ bek!

Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 4 sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliği koruyor.Yıldız futbolcu Beşiktaş ile hala sözleşme yenilemedi ve adı eski takımı Fenerbahçe ile de geçiyor. Siyah beyazlı kulüp Gökhan Gönül'ün ayrılık ihtimaline karşı planlarını hazırladı.Siyah beyazlıların gündemindeki isim Olimpija Ljubljana forması giyen Eric Boakye.Boakye 2018 yılından beri Olimpija Ljubljana formas giyiyor ve bu süreçte 44 maça çıktı.Olimpija Ljubljana formasıyla 2 gol 6 asistlik performans gösteren genç isim, kariyerine Gana ekibi King Faisal'da başladı.