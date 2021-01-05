Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson kadroda yok

Beşiktaş'ta Rizespor maçı kamp kadrosu açıklanırken, Atiba Hutchinson sürprizi yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson kadroda yok
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05 Ocak 2021 18:21
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Atiba, dinlendirilme maksadıyla Sergen Yalçın tarafından kamp kadrosuna alınmadı. Kondisyonerler eşliğinde çalışan Adem Ljajic ve Gökhan Töre ise antrenman eksikleri nedeniyle kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal ise kadroya geri döndü.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner.





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