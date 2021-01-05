Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı.Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Atiba, dinlendirilme maksadıyla Sergen Yalçın tarafından kamp kadrosuna alınmadı. Kondisyonerler eşliğinde çalışan Adem Ljajic ve Gökhan Töre ise antrenman eksikleri nedeniyle kadroya alınmadı.Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal ise kadroya geri döndü.Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner.