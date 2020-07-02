Beşiktaş'ın bu sezonu ve geleceği ile ilgili 9 sorumuz var!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta neler olmalı? Bu 9 sorunun cevabını arıyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın bu sezonu ve geleceği ile ilgili 9 sorumuz var!
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02 Temmuz 2020 03:46
Teknik direktör Abdullah Avcı ile sezona başlayan ve ikinci yarının başında Sergen Yalçın ile yola devam eden Beşiktaş'ın bu sezonu ve geleceği ile ilgili 9 sorumuz var. 


 


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