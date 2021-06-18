Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı yoklaması

Konyaspor'un 2019-2020 sezonunda 1. Lig'de Altay'a kiralık gönderdiği, 2020-2021 sezonunda ise kadrosunda tuttuğu genç yetenek Abdülkerim Baradakçı, süre aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'den taliplerinin olduğu öğrenilen 26 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili kararın ise teknik heyetten gelecek rapora bağlı olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncu için şuan en çok Beşiktaş'ın istekli olduğu öğrenilirken, İstanbul temsilcisinin teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıktan sonra Konyaspor yönetiminin kapısını çalacağı ve resmi bir teklifte bulunacağı belirtiliyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKENİ VAR



Tatil için Bodrum'da olan Abdülkerim'in Konya'ya geldikten sonra hem teknik heyet ile hem de yönetim ile konuşacak ve yeni sezon da planlarını anlatacak. Özellikle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve Abdülkerim'in de şans bulacağını düşüncesi deneyimli futbolcuyu ikilem de bıraktığı gelen bilgiler arasında. Geçen sezon Konyaspor formasıyla 39 maçta forma giyen Abdülkerim, 3 gol kaydedip 3 de asist yaptı.



Kaynak: Konya Postası



