Beşiktaş'ta Welinton pişman oldu

Beşiktaş'ın tercrübeli futbolcusu Welinton, sezon başında ayrılmanın eşiğine geldiği kulüpte kaldığı için pişmanlık yaşıyor.



33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın yıllık 1,5 milyon euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti. Welinton sadece takımların anlaşmasını bekliyordu. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin euroyu da talep etmeyecekti.



İZİN ÇIKMAMIŞTI



Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen tecrübeli savunmacı Welinton, siyah beyazlı takımda kaldı. Beşiktaş kulübü, Brezilyalı stoperin El İttifak'a transferine onay vermedi.



PİŞMAN OLDU



Sezon başında savunma hattına yapılan takviyelerin ardından forma yarışında geri planda kalan Welinton, kararını verdi. Brezilyalı stoperin, sezon başında takımdan ayrılmadığı için pişman olduğu ve devrede Beşiktaş'a veda edeceği öğrenildi. Tecrübeli stoperin menajerinin, Arap Yarımadası'ndan birkaç kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi.





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