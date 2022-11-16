Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e uyarı

Beşiktaş'taki performansıyla son dönemde beklentilerin altında bir görüntü sergileyen Valentin Rosier'e teknik ekipten özel uyarı yapıldığı ortaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Antalya kampında deneyimli oyuncuya ekstra idmanlar yaptırarak formunu daha üst seviyeye çekmeyi planladığı kaydedildi.
Francisco Montero forma peşinde!
Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Francisco Montero, pes etmiyor. İspanyol savunmacının, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi.
Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören Montero'nun, ara kampta kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Antalya kampında deneyimli oyuncuya ekstra idmanlar yaptırarak formunu daha üst seviyeye çekmeyi planladığı kaydedildi.
Francisco Montero forma peşinde!
Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Francisco Montero, pes etmiyor. İspanyol savunmacının, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi.
Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören Montero'nun, ara kampta kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği belirtildi.
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