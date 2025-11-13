13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, siyah beyazlıların bugün yapılan antrenmanında yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana katılmadı.

Öte yandan Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva'nın gün içinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.


GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Siyah beyazlı kulübün 32 yaşındaki Portekizli futbolcusunun geleceği, son dönemde tartışma konusu oldu. Özellikle Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddiaları dikkat çekmişti.

Öte yandan kulübe yakın bazı kaynaklar ise Rafa'nın ülkesine dönmek istediğini iddia etti.

GÖZLER TOPLANTIDA

Serdar Adalı ile Rafa Silva'nın görüşmesinin ardından yıldız futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Ayrıca Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da açıklama gelmişti. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Sergen Yalçın, Portekizli yıldız için şu sözleri kullanmıştı:

"Rafa Silva kendisini kanıtlamış, Beşiktaş'a da yararlı bir oyuncu. Maç eksiği, antrenman eksiği dahi olsa her zaman kadroda yer veriyoruz çünkü her zaman katkı sağlayabilecek çapta bir isim. Ama o da nihayetinde bir insan, onun da ailesi var, onun da sıkıntıları olabiliyor. Bizden izin istedi biz de anlayışla karşıladık. Umarım kısa sürede sorunlarını çözer ve döner."


SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.  

 

