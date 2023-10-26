Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk sezonunu mumla arıyor

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kaydettiği 8 gol, 17 asistlik performasıyla kazanılan zaferde başrol oynamıştı.
11 MAÇA ÇIKTI
Yıldız futbolcu daha sonraki sezonlarda ise bu istatistiğinin yanına yaklaşamadı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu son 3 sezonda 8 gol, 13 asist üreterek tek sezonda yaptığı katkıya 3 sezonluk performansıyla ulaşmayı başaramadı. 2021-22 sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Ghezzal, sakatlıklarla boğuştuğu 2022-23 sezonunda ise 11 maça çıkıp 2 gol 2 asiste imza atmıştı.
SON SEZONU
Yetenekli kanat oyuncusu ise bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 maçta ise 1 gol, 3 asistle oynadı.
Kartal'da başkan adaylarının da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek yıldız isimle devam etmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.
11 MAÇA ÇIKTI
Yıldız futbolcu daha sonraki sezonlarda ise bu istatistiğinin yanına yaklaşamadı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu son 3 sezonda 8 gol, 13 asist üreterek tek sezonda yaptığı katkıya 3 sezonluk performansıyla ulaşmayı başaramadı. 2021-22 sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Ghezzal, sakatlıklarla boğuştuğu 2022-23 sezonunda ise 11 maça çıkıp 2 gol 2 asiste imza atmıştı.
SON SEZONU
Yetenekli kanat oyuncusu ise bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 maçta ise 1 gol, 3 asistle oynadı.
Kartal'da başkan adaylarının da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek yıldız isimle devam etmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.