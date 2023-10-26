29 Ekim

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk sezonunu mumla arıyor

Beşiktaş'lı Rachid Ghezzal şampiyonlukta taçlanan 2020-21 sezonunda yakaladığı 8 gol, 17 asistlik istatistiğe son 3 sezonda ulaşmayı başaramadı. Yıldız futbolcu son 3 sezonda 8 gol, 13 asistte kaldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk sezonunu mumla arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2023 10:39
Son güncelleme 26 Ekim 2023 10:40
Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kaydettiği 8 gol, 17 asistlik performasıyla kazanılan zaferde başrol oynamıştı.

11 MAÇA ÇIKTI

Yıldız futbolcu daha sonraki sezonlarda ise bu istatistiğinin yanına yaklaşamadı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu son 3 sezonda 8 gol, 13 asist üreterek tek sezonda yaptığı katkıya 3 sezonluk performansıyla ulaşmayı başaramadı. 2021-22 sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Ghezzal, sakatlıklarla boğuştuğu 2022-23 sezonunda ise 11 maça çıkıp 2 gol 2 asiste imza atmıştı.

SON SEZONU

Yetenekli kanat oyuncusu ise bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 maçta ise 1 gol, 3 asistle oynadı.

Kartal'da başkan adaylarının da sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek yıldız isimle devam etmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery