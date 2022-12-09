Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut ile görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.
"BURADA OLMASINI İSTERİM"
28 yaşındaki futbolcu için daha önce Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.
KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli oyuncunun, Sarı- Kırmızılı kulüp ile de sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Onur'un, kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı.
MİLLİ TAKIMA YÜKSELMİŞTİ
Transferle ilgili olarak resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi. Kayseri'de gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Onur, bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
"BURADA OLMASINI İSTERİM"
28 yaşındaki futbolcu için daha önce Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.
KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli oyuncunun, Sarı- Kırmızılı kulüp ile de sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Onur'un, kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı.
MİLLİ TAKIMA YÜKSELMİŞTİ
Transferle ilgili olarak resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi. Kayseri'de gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Onur, bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.