Beşiktaş'ta buluşma 12 Nisan'da

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 12 Nisan cuma günü yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü (12 Nisan Cuma) Tüpraş Stadyumu tarihi kapı girişi (deniz tarafı) fuaye alanında 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü (12 Nisan Cuma) Tüpraş Stadyumu tarihi kapı girişi (deniz tarafı) fuaye alanında 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi.
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