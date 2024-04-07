Beşiktaş'ta buluşma 12 Nisan'da

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 12 Nisan cuma günü gerçekleştirilecek.

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Beşiktaş'ta buluşma 12 Nisan'da
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07 Nisan 2024 10:41
Son güncelleme 07 Nisan 2024 14:41
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 12 Nisan cuma günü yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü (12 Nisan Cuma) Tüpraş Stadyumu tarihi kapı girişi (deniz tarafı) fuaye alanında 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi.

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