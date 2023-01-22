Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic pazarlığı

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Amir Hadziahmetovic konusunda Arabam.com Konyaspor'la pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic pazarlığı
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22 Ocak 2023 11:46
Amir Hadziahmetovic
Amir Hadziahmetovic
Konyaspor
Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Amir Hadziahmetovic konusunda Arabam.com Konyaspor'la pazarlıklara devam ediyor.

EMRECAN UZUNHAN'I İSTİYORLAR

Siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahaya karşılık son olarak 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak teklif etti. İlk aşamada 5 milyon euro bonservis bedeli talep eden ancak daha sonra bir miktar indirim yapan Konyaspor'un Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genç stoperi kiralık olarak vermeye sıcak baktığı kaydedildi.

BURNLEY DE DEVREDE

Konyaspor, Amir Hadziahmetovic için Championship ekibi Burnley ile de pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz kulübü 4 milyon euro bonservisin yanı sıra Premier Lig'e çıkması halinde bonus vermeyi kabul etmişti. Bosnalı oyuncunun yapacağı tercihin transferde belirleyici olacağı ifade edildi. 

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