Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Amir Hadziahmetovic konusunda Arabam.com Konyaspor'la pazarlıklara devam ediyor.



EMRECAN UZUNHAN'I İSTİYORLAR



Siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahaya karşılık son olarak 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak teklif etti. İlk aşamada 5 milyon euro bonservis bedeli talep eden ancak daha sonra bir miktar indirim yapan Konyaspor'un Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genç stoperi kiralık olarak vermeye sıcak baktığı kaydedildi.



BURNLEY DE DEVREDE



Konyaspor, Amir Hadziahmetovic için Championship ekibi Burnley ile de pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz kulübü 4 milyon euro bonservisin yanı sıra Premier Lig'e çıkması halinde bonus vermeyi kabul etmişti. Bosnalı oyuncunun yapacağı tercihin transferde belirleyici olacağı ifade edildi.



