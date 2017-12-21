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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda 3. oldu!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan ekipler içinde oransal açıdan en çok yerli oynatan 3. takım oldu. Şenol Güneş, 6 maçta toplam 21 oyuncuya şans verirken, bunların 12'si yabancı futbolcu, 9'u ise yerliydi.

Kaynak: Hürriyet
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda 3. oldu!
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21 Aralık 2017 11:33
Lig'deki son Osmanlıspor maçında ilk 11'inde 10 yabancı oyuncuya yer veren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oransal açıdan en çok yerli oyuncu oynatan üçüncü takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar içinde yapılan incelemeye göre Beşiktaş, kadrosunda yüzde 57 oranında yabancıya yer verdi. Yani forma giyen 21 oyuncudan 12'si yabancı 9'u ise yerli oldu. Buna göre siyah beyazlılar, renktaşı Juventus ile birlikte Real Madrid ve Basel'den sonra en çok yerli oynatan takım konumunda...

EN GOLCÜ YABANCI TALİSCA

Buna karşın grubundan namağlup lider olarak çıkan Beşiktaş'ta skora en çok katkıyı yabancılar yaptı. Atılan 11 golün 7'si yabancılardan gelirken, 4'ünü yerli kaydetti.

Yerli gollerinin tamamını Cenk Tosun attı. Yabancı futbolcuların gollerini ise Ryan Babel (2), Anderson Talisca (4) ve Alvaro Negredo (1) buldu. Lejyonerler 5 asist yaparken, yerliler 4 asiste imza attı. Yabancıların en golcüsü Talisca oldu. 

Öte yandan Ricardo Quaresma da yaptığı 3 asistle yabancılar içinde öne çıktı. 10 kişiyle en çok yerli oynatan Real Madrid olurken, 2 futbolcuyla yerliye en az yer veren kulüpse Chelsea.



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