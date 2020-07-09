Süper Lig'de 31. hafta maçında Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş ile alt sıralarla arasındaki farkı açma hedefinde olan Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Beşiktaş öne geçip, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.



Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 21 ve 29. dakikada Fode Koita'dan geldi.



Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hem hücumda hem de ileri uçta iki önemli ismini kaybeden Beşiktaş, zaman zaman sıkıntılı anlar yaşamasına rağmen galibiyete ulaştı.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 53 yapan Beşiktaş, 52 puanlı Galatasaray'ı geride bıraktı. Kasımpaşa 36 puanda kaldı.



Süper Lig'de 13 Temmuz Pazertesi günü Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



DOMAGOJ VIDA YEDEK



Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Domagoj Vida'yı yedek soyundurdu. Bu sezon biri kırmızı kart, biri de sakatlık olmak üzere 2 lig maçında görev yapamayan Vida, Kasımpaşa maçında da yedek kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında Enzo Roco ve Victor Ruiz ikilisini görevlendirdi.



30. haftada oynanan HES Kablo Kayserispor maçı kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yapan Sergen Yalçın, Vida'nın yanı sıra bir önceki hafta oynanan maçta forma verdiği Rıdvan Yılmaz ve Necip Uysal'ı da kulübeye çekti.



CANER ERKİN 5 MAÇ SONRA



Savunmada revizyona giden teknik direktör Sergen Yalçın, defans hattının solunda Caner Erkin'e görev verdi. En son Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada görev yapan ve pandemi sonrasında ilk onbirde maça başlayamayan tecrübeli oyuncu 5 maçlık aranın ardından kadroya geri döndü. Sergen Yalçın, 4 maç üst üste savunmanın solunda görevlendirdiği Rıdvan Yılmaz'ı ise yedek soyundurdu.



LAJIC, UMUT VE N'KOUDOU YOK



Sergen Yalçın, tedavileri devam eden Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra kronik sakatlığı olduğunu açıkladığı Georges-Kevin N'Koudou'yu Kasımpaşa maçında kadroya almadı.



BEŞİKTAŞ'TAN ERKEN BİR GOL



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, erken bir golle Kasımpaşa karşısında öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşadı.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ SAKATLIK



Kasımpaşa karşısında erken bir golle öne geçen Beşiktaş, sakatlıklarla büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlılarda, takımın golcüsü Burak Yılmaz sakatlandığı için 12. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Karşılaşmanın 37. dakikasında ise Gökhan Gönül oyuna devam edemedi ve yerine Kevin Prince Boateng girdi. Bu değişikliğin ardından Lens sağ beke geçerken, Boateng ileri uçta oynadı.



FODE KOITA'DAN ARKA ARKAYA GOLLER



Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkmasının ardından ileride top tutamadı ve siyah-beyazlılar, kalesinde çok fazla pozisyon vermeye başladı. Kasımpaşa'nın süratli oyuncusu Fode Koita, Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatırken, arka arkaya goller buldu. Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Koita, Beşiktaş'a karşı son 3 maçında 4. gol atarken, bu sezon Süper Lig'de 10. golüne ulaştı.



LENS ORTALADI, BOATENG ATTI



Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapattıktan sonra ikinci yarıya oldukça istekli başladı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ilk düğün ardından Kasımpaşa kalesine akın ederken, konuk ekip savunmada zor anlar yaşadı. Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde, Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Boateng skora dengeye getirdi. Boateng, Beşiktaş formasıyla 3. golünü de (Gaziantep FK, Trabzonspor, Kasımpaşa) Dolmabahçe'de atmıştı oldu.



GÜVEN YALÇIN GALİBİYETİ GETİRDİ



Beraberlik golünden sonra son ana kadar galibiyet golü arayan Beşiktaş, 90. dakikada aradığı golü buldu. Victor Ruiz'in sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte çok iyi bir kafa vuruşu yapan Güven'in şutu ağlarla buluştu. Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Güven Yalçın attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1

28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.

29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Lens'in sağdan ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

62. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson (Dk. 80 Necip Uysal), Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk.11 Güven Yalçın)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 90+2 Anıl Koç), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 67 Ndongala), Quaresma (Dk. 67 Tarkan Serbest), Hajradinovic (Dk. 78 Sadiku), Thiam, Koita (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 6 Boyd, Dk. 49 Boateng, Dk. 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül, Dk. 63 Hutchinson, Dk. 81 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)



