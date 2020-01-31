'Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile anlaştı'

Transfer döneminin son gününde Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'taSky Italia, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet'in kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.Football Italia ise Boateng'in sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için Türkiye'ye seyahat ettiğini iddia etti. TRT Spor'un 18:10'da duyurduğu son dakikaya göre ise siyah beyazlılar, Ganalı oyuncunun transferini bitirdi. Sağlık kontrolleri sonrasında resmi imza atılacak.Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.