"Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile anlaştı"

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirerek yeni bir sayfa açan Beşiktaş sürpriz bir forvet transferinde sona ulaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile anlaştı'
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31 Ocak 2020 18:11
Transfer döneminin son gününde Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng gelişmesi yaşandı

Sky Italia, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng'in kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Football Italia ise Boateng'in sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için Türkiye'ye seyahat ettiğini iddia etti. TRT Spor'un 18:10'da duyurduğu son dakikaya göre ise siyah beyazlılar, Ganalı oyuncunun transferini bitirdi. Sağlık kontrolleri sonrasında resmi imza atılacak.

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.



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