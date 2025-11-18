Beşiktaş'ın eski Asbaşkanı Levent Erdoğan vefat etti!

Beşiktaş Kulübünün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan, hayatını kaybetti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1941 doğumlu Erdoğan'ın vefatına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:



"Eski asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."



