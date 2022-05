Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



SON TEKLİF 3.5 MİLYON DOLAR



Beşiktaş Yönetimi, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in formasını giyen Alexander Sörloth'la yapılan temaslardan bir türlü sonuç alınamaması sonrasında Adam Buksa'yı öncelikli hedefi olarak belirlemişti. Beşiktaşlı idarecilerin, Buksa'nın kulübü New England'la yaptığı pazarlıklarda son teklifini 3.5 milyon Dolar olarak belirlediği kaydedildi.



NEW ENGLAND'IN TALEBİ



ABD temsilcisinin de Polonyalı forvet için 5 milyon Dolar'lık talepte bulunduğu ifade edildi. Kulübü New England'la sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Adam Buksa, bu sezon 13 maçta 11 gol ve 2 asistle oynadı.



2 İSİM DAHA LİSTEDE



Siyah-Beyazlılar, takıma 2 yeni golcü kazandırmayı hedefliyor. Kara Kartal Adam Buksa'yla birlikte CSKA Sofya'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo için de girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş'ın forvet transferinde üçüncü hedefi ise Club Brugge'le sözleşmesi sona eren Hollandalı golcü Bas Dost.