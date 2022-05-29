Beşiktaş'ın Adam Buksa için son teklifi

Beşiktaş, Polonyalı golcü Adam Buksa için kulübü New England'a son olarak 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Tecrübeli forvet için 5 milyon Dolar'lık talebi bulunan ABD temsilcisiyle temaslar devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Adam Buksa için son teklifi
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29 Mayıs 2022 11:20
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SON TEKLİF 3.5 MİLYON DOLAR

Beşiktaş Yönetimi, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in formasını giyen Alexander Sörloth'la yapılan temaslardan bir türlü sonuç alınamaması sonrasında Adam Buksa'yı öncelikli hedefi olarak belirlemişti. Beşiktaşlı idarecilerin, Buksa'nın kulübü New England'la yaptığı pazarlıklarda son teklifini 3.5 milyon Dolar olarak belirlediği kaydedildi.

NEW ENGLAND'IN TALEBİ

ABD temsilcisinin de Polonyalı forvet için 5 milyon Dolar'lık talepte bulunduğu ifade edildi. Kulübü New England'la sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Adam Buksa, bu sezon 13 maçta 11 gol ve 2 asistle oynadı.

2 İSİM DAHA LİSTEDE

Siyah-Beyazlılar, takıma 2 yeni golcü kazandırmayı hedefliyor. Kara Kartal Adam Buksa'yla birlikte CSKA Sofya'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo için de girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş'ın forvet transferinde üçüncü hedefi ise Club Brugge'le sözleşmesi sona eren Hollandalı golcü Bas Dost.  

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