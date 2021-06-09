Beşiktaş için Serge Aka iddiası!

Beşiktaş'ta ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Takviye çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin de Serge Arnaud Aka olduğu ileri sürüldü.Mısır Premier Lig ekiplerinden El-Gouna'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu'nın adı Beşiktaş'la anılıyor. Yaşlanan Atiba'nın yerine alternatif arayışlarına sürdüren Beşiktaş'ın 26 yaşındaki defansif orta saha ile ilgilendiği kaydedildi.Mısır basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da Aka ile ilgilendiği ifade edildi.Kulübü ile sözleşmesi sona eren Aka'nın bonservisinin elinde olması transfer çalışmalarında oyuncuyu bir adım öne çıkarıyor.