Haber Tarihi: 16 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:12

Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK Beşiktaş - Eyüpspor maçı A Spor canlı izle

Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorusunun yanıtı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Fernando Santos'un takımın başına geçmesiyle ilk karşılaşmasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah beyazlılarda gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. TFF 1. ligde aldığı başarı sonuçlarla dikkat çeken Arda Turan ve öğrencileri, Beşiktaş karşısında sürpriz yapmak için sahaya çıkıyor. Futbol tutkunları ise Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin saati ve hangi kanalda olacağını merak ediyor. Daha önce eşleşmelerde mücadeleler şifresiz olarak ekranlara gelmişti. Peki Beşiktaş Eyüpspor maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmasının detayları…

Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK Beşiktaş - Eyüpspor maçı A Spor canlı izle
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Murat Erdoğan görev yapacak. Beşiktaş'ta 7 isim Eyüpspor maçında süre alamayacak. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ve Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor bir üst tur için yatrışacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? 

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı A Spor ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
 Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka.

Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno.


BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

EYÜPSPOR'DA TEK EKSİK

1. Lig'de liderliği sürdüren Eyüpspor ise Beşiktaş deplasmanından galip ayrılarak kupada üst tura yükselen taraf olmayı hedefleyecek.

Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor
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