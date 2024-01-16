Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK Beşiktaş - Eyüpspor maçı A Spor canlı izle

Beşiktaş ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı A Spor ekranlarından yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR



BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Murat Erdoğan görev yapacak. Beşiktaş'ta 7 isim Eyüpspor maçında süre alamayacak. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ve Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor bir üst tur için yatrışacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek.Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka.Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno.Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.1. Lig'de liderliği sürdüren Eyüpspor ise Beşiktaş deplasmanından galip ayrılarak kupada üst tura yükselen taraf olmayı hedefleyecek.Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy