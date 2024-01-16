Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK Beşiktaş - Eyüpspor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Murat Erdoğan görev yapacak. Beşiktaş'ta 7 isim Eyüpspor maçında süre alamayacak. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ve Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor bir üst tur için yatrışacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı A Spor ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR
BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek. BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka.
Eyüpspor:
Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.
Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.EYÜPSPOR'DA TEK EKSİK
1. Lig'de liderliği sürdüren Eyüpspor ise Beşiktaş deplasmanından galip ayrılarak kupada üst tura yükselen taraf olmayı hedefleyecek.
Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor17.00 Hatayspor - Sakaryaspor19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor21.00 Beşiktaş - Eyüpspor