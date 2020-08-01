Beşiktaş Doğukan İnci için pazarlıkları sürdüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündeminde Doğukan İnci var. Genç ve yerli futbolcu için görüşmelerine devam eden Kara Kartal'dan yeni bir hamle geldi.

Haber; Akşam
Beşiktaş Doğukan İnci için pazarlıkları sürdüyor
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01 Ağustos 2020 11:27
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, genç ve yerli isimler için de yoğun mesai harcıyor.

Bu doğrultuda listedeki ilk isim TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci... 21 yaşındaki kanat oyuncusu için İzmir ekibi ile görüşmelerine devam eden Kara Kartal uzun süren pazarlıklar sonucunda teklifini 2 milyon TL'ye çıkarttı. Karşıyaka ise 3 milyon TL'den 2.7 milyon TL'ye indi. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Doğukan bu sezon çıktığı 27 maçta 14 gol, 5 asistlik oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti.



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