Beşiktaş, Diego Costa'ya rest çekti!

Beşiktaş, transfer gündemindeki Diego Costa'ya yaptığı teklifi yükseltmeyeceğini bildirdi ve rest çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Diego Costa'ya rest çekti!
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26 Temmuz 2021 12:30
Beşiktaş'ta golcü arayışları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde 1 numaralı isim ise Diego Costa. Bonservisi elinde bulunan yıldız forvet ile pazarlıklar devam ediyor. Kartal, Costa'ya yaptığı son teklifi değiştirmedi.

Beşiktaş, yaklaşık 2 aydır gündeminde olan Diego Costa ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Costa'ya son olarak 2.3 milyon Euro net maaş ve 600 bin Euro bonus önerirken, 32 yaşındaki tecrübeli golcü, yıllık 3.5 milyon Euro garanti para talep etti. Ancak Beşiktaş, teklifini değiştirmedi.

Rakamı yükseltme niyeti olmayan yönetim, İspanyol santrfora, "Şartlarımızı kabul etmen halinde 2 yıllık sözleşme yapabiliriz" mesajını gönderdi.


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