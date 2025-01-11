Haber Tarihi: 11 Ocak 2025 18:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 18:39

Beşiktaş - Bodrum Maçı Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)

Beşiktaş Bodrum maçı bedava beIN Sports izle | Beşiktaş - Bodrum maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş - Bodrum maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Bodrum maçı canlı yayın izleme detayları

Beşiktaş - Bodrum Maçı Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)
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beIN Sports Beşiktaş Bodrumspor maçı bedava izle! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrumspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ BODRUMSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ BODRUMSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Bodrumspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ BODRUMSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ BODRUMSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur Cenk Şen, Musah, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi



BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlıkları da devam ediyor. Bu isimler, bu karşılaşmada sahada olmayacak.

BODRUM FK İLKLERİN PEŞİNDE

Süper Lig'de Lig'de 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında çıkacağı Beşiktaş müsabakasında ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de yar alan yeşil-beyazlılar şu ana kadar büyüklerle oynadığı hiçbir maçı kazanamayıp gol dahi atamadı. İlk olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Ege ekibi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ardından Bodrum'da Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar bu müsabakayı da tek golle kaybetti. Devrenin son maçında ise Trabzonspor deplasmanına çıkan Bodrum FK, puana çok yaklaşmışken son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan diğer bir ekip olan Başakşehir'e de evinde 1-0 kaybeden Bodrum FK, Beşiktaş karşılaşmasında ise hem gol ya da goller atıp hem de puan koparmak istiyor. Fenerbahçe'de kalecilik yıllarında Beşiktaş'a karşı birçok derbi zaferi yaşayan teknik direktör Volkan Demirel de bu kez Bodrum'un dümeninde teknik adam olarak galibiyet arıyor.

BEŞİKTAŞ BODRUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

BEŞİKTAŞ BODRUMSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Beşiktaş, ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla haftaya altıncı sırada girdi. Bodrum FK ise 15 puanla 17. sırada haftaya başladı. Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, Bodrum FK'yi geçerek çıkışa geçmek istiyor.

 

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