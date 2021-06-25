Beşiktaş, Barış Alper Yılmaz'ın peşinde

Beşiktaş transferde genç yeteneklere yatırım yapma geleneğini sürdürmeyi planlıyor. 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi

Haber; Milliyet
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Beşiktaş, Barış Alper Yılmaz'ın peşinde
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25 Haziran 2021 08:08
Beşiktaş transferde genç yeteneklere yatırım yapma geleneğini sürdürmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlıların, Keçiörengücü'nde top koşturan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın peşinde olduğu ifade edildi. Sol kanatta görev yapan Barış'ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Ankara Demirspor'dan geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Barış Alper Yılmaz geride kalan sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. 36 resmi maçta forma giyen Barış, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 kez de asist yaptı.

Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fransa şampiyonu Lille'nin de Barış'la ciddi olarak ilgilendiği aktarıldı. Keçiörengücü kulübünün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcuyu 1 milyon euro civarında bir bonservisle satmaya hazır olduğu iddia edildi.




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