Beşiktaş'a yeni stoper adayı: Romain Saiss

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı ve Vertonghen'den sonra Romain Saiss'i de listesine ekledi. Siyah-Beyazlılar oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor...

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a yeni stoper adayı: Romain Saiss
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15 Mayıs 2022 12:21
Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın takımdan ayrılacak olması sonrasında stoper çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim daha geldi...

Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ve Benficalı Jan Vertonghen için teklif veren ve beklemeye geçen Kara Kartal Faslı stoper Romain Saiss için de atağa kalktı.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun Wolverhampton ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fas Milli Takım kaptanı olan Saiss 2016 yılından beri Wolverhampton'da forma giyiyor.

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Roman Saiss bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 gole imza attı.

ÖN LİBERO DA OYNUYOR

Roman Saiss 2016 da Angers'ten İngiliz ekibine 4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Sol ayaklı olan tecrübeli oyuncu ön liberoda da oynuyor.  

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