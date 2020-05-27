Berlin'den galip çıkmadı

Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Union Berlin, sahasında Mainz'ı ağırladı.Stadion An der Alten Försterei'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitti.Maçın 13. dakikasında Baku'nun golüyle Köln öne geçerken 33. dakikada Inngvartsen maça dengeyi getirdi. 41'de ise Union Berlin'den Andrich ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.Karşılaşmada ikinci yarıya geçildiğinde ise dengeli bir oyun oynandı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Union Berlin'de Milli futbolcumuz Yunus Mallı karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Tarafların 1 puanı paylaşmasıyla Union Berlin 31 puana, Mainz ise 28 puana yükseldi.