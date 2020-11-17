Benik Afobe: "Yeni bir sayfa açacağız"

Trabzonspor'da çıktığı 7 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

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Benik Afobe: 'Yeni bir sayfa açacağız'
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17 Kasım 2020 12:10
Sörloth'un yerine alınan ve çıktığı 7 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, yeni bir sayfa açacaklarını belirtti. Malatyaspor (2) ve Fenerbahçe mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, "Yeni hocamız var ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçları alacağız" ifadesini kullandı.



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