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Benfica, Bruno Lage ile devam kararı aldı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, geçici olarak takımın başında yer alan Bruno Lage ile devam etme kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica, Bruno Lage ile devam kararı aldı!
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19 Şubat 2019 16:21
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, teknik direktörlük koltuğu için kararını verdi.

Benfica, B Takımı'ndan geçici olarak takımın başına getirilen Bruno Lage ile A Takım için 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

42 yaşındaki teknik direktör, Benfica ile çıktığı 9 maçta 8 galibiyet alarak dikkat çekmişti.

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