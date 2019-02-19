Benfica, Bruno Lage ile devam kararı aldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, teknik direktörlük koltuğu için kararını verdi.Benfica, B Takımı'ndan geçici olarak takımın başına getirilen Bruno Lage ile A Takım için 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.42 yaşındaki teknik direktör, Benfica ile çıktığı 9 maçta 8 galibiyet alarak dikkat çekmişti.